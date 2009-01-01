10:03

Басманный суд до 15 июля продлил домашний арест экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, передает корреспондент Republic из зала суда.

Бывшего министра обвиняют в вымогательстве и получении взятки $2 млн от «Роснефти», с ходатайством о продлении домашнего ареста выступило следствие.

Как отмечает корреспондент Republic, у Улюкаева появился новый защитник – руководитель уголовной практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская.

Сооснователь бюро – однокурсник президента РФ Владимира Путина по Ленинградскому госуниверситету, адвокат Николай Егоров.

Как сообщает ТАСС, следствие разрешило Улюкаеву посещать лечебно-реабилитационный центр. Суд, в свою очередь, не стал разрешать бывшему чиновнику ежедневные прогулки, о которых просила защита.

Улюкаева задержали в ноябре 2016 года, как утверждает следствие, министр был задержан с поличным при получении $2 млн. Эти деньги, по данным СК, он требовал от «Роснефти» за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

Путин уволил Улюкаева в день его ареста. В марте «Дождь» со ссылкой на федерального чиновника сообщил, что президент готов «отпустить Улюкаева с миром», но пока прислушивается к доводу ФСБ о доказанности состава преступления в деле бывшего министра.