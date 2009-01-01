10:39

Экс-глава Ирана Махмуд Ахмадинежад выдвинулся в президенты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

Против того, чтобы Ахмадинежад участвовал в выборах выступал аятолла Али Хаменеи.

Регистрация кандидатов в президенты началась 10 апреля, а выборы пройдут 19 мая. Подавших заявки проверят на религиозную и политическую пригодность.

Заметка дополняется.