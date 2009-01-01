Экс-глава Ирана Махмуд Ахмадинежад выдвинулся в президенты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение.
Против того, чтобы Ахмадинежад участвовал в выборах выступал аятолла Али Хаменеи.
Регистрация кандидатов в президенты началась 10 апреля, а выборы пройдут 19 мая.
Заметка дополняется.
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