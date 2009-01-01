Руководство фракции «Единая Россия» в Госдуме рекомендовало отозвать законопроект, который расширяет полномочия полиции.
Об этом «Интерфаксу» сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.
«Данный законопроект не обсуждался на экспертном совете и во фракции; инициатива достаточно серьезная, и мы рекомендовали отозвать ее с тем, чтобы провести обсуждение во фракции», – сказал он.
Неверов отметил, что авторам законопроекта сделали замечания «в основном по форме». Как считают в «Единой России», депутаты, которые внесли документ, действовали «недостаточно выверенно».
Проект закона, который в том числе разрешает полицейским применять огнестрельное оружие при скоплении людей, в Госдуму внесли 11 апреля. Авторами стали председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев.
Заметка дополняется.
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