10:36

Руководство фракции «Единая Россия» в Госдуме рекомендовало отозвать законопроект, который расширяет полномочия полиции.

Об этом «Интерфаксу» сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

«Данный законопроект не обсуждался на экспертном совете и во фракции; инициатива достаточно серьезная, и мы рекомендовали отозвать ее с тем, чтобы провести обсуждение во фракции», – сказал он.

Неверов отметил, что авторам законопроекта сделали замечания «в основном по форме». Как считают в «Единой России», депутаты, которые внесли документ, действовали «недостаточно выверенно».

Проект закона, который в том числе разрешает полицейским применять огнестрельное оружие при скоплении людей, в Госдуму внесли 11 апреля.

Заметка дополняется.