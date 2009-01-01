10:56

В письме, найденном на месте взрыва около автобуса «Боруссии» в Дортмунде, упоминаются Аллах и убийство боевиков «Исламского государства» западной коалицией. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Обращение начинается с фразы «Во имя Аллаха, всемилостивого, всемилосердного». В письме также есть отсылки к атаке на рождественскую ярмарку в Берлине и осуждение участия Германии в операции против «Исламского государства».

Автор письма указывает, что живущие в Германии спортсмены и другие знаменитости включены в расстрельный список «Исламского государства». В обращении требуют вывести разведчики-бомбардировщики, участвующие в операции против боевиков, а также закрыть американскую авиабазу Рамштайн.

Собеседник издания указывает, что автор письма может пытаться намеренно сбить следствие с правильного следа.

Изучается и заявление от антифашистской организации Antifa-Duktus, также взявшей на себя ответственность за взрыв. Взрыв должен был стать ходом против расизма, нацизма и ультраправого популизма, говорится в обращении.

Расследование передали федеральной прокуратуре Германии.

Взрывы около автобуса «Боруссии» произошли 11 апреля перед матчем Лиги чемпионов. Пострадал футболист Марк Бартра, которому пришлось сделать операцию из-за травмы руки. На месте взрывов обнаружили письмо, однако его подлинность пока устанавливается. Автор записки взял на себя ответственность за атаку. Полиция предварительно сочла инцидент атакой.