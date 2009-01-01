11:41

Президент Владимир Путин назначил представителя при рассмотрении вопроса о ратификации протокола №15 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Им стал замминистра юстиции Михаил Гальперин. Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее ратификацией протокола занимался замминистра юстиции и представитель России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Георгий Матюшкин, которого президент уволил в конце марта. В Минюсте не смогли назвать кандидатуру на пост представителя РФ при ЕСПЧ.

Матюшкин сообщил, что ушел с должности по собственному желанию из-за предстоящей ему операции.

Протокол №15 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод сокращает срок на обращение с жалобой в ЕСПЧ с шести до четырех месяцев. Суд также сможет признавать неприемлемой любую жалобу, если посчитает, что истец не понес значительный ущерб.

Совет Европы одобрил протокол в мае 2013 года. Путин отдал распоряжение ратифицировать его в июне 2016 года. На 12 апреля 2017 года протокол ратифицировали 31 государство. Для его вступления в силу необходимо, чтобы его одобрили все 47 государств-членов Совета Европы.