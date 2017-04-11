Миллиардер Алишер Усманов в интервью «Ведомостям» сказал, как он передал фонду, якобы связанному с премьер-министром Дмитрием Медведевым, землю и усадьбу в подмосковном поселке Знаменское на Рублевском шоссе.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о «тайной империи» Медведева говорилось, что Усманов безвозмездно передал фонду «Соцгоспроект» четыре гектара земли с домом площадью три тысячи квадратных метров.

В руководство «Соцгоспроекта» входит однокурсник Медведева Илья Елисеев – из-за сделки с усадьбой в Знаменском ФБК обвинил Усманова во взятке Медведеву.

Сам Усманов объяснил «Ведомостям», что договорился с «Соцгоспроектом» поменять четыре гектара в Знаменском на 12 гектаров на Рублевке рядом с его домом.

«Для сестры я построил напротив себя дом на 50 сотках», – сказал Усманов «Ведомостям». Сейчас, согласно выпискам Росреестра, Гульбахор Усманова владеет 9,2 га земли рядом с поместьем Усманова. С 2001 по 2010 год этим участком владел сам Усманов.

По словам Усманова, 12 гектаров на Рублевке стоят около $50 млн, участок и дом в Знаменском – $45–50 млн: «Так что баланс примерно 50 на 50. Что это – взятка? Никакая не взятка!»

Миллиардер назвал решение «Соцгоспроекта» поменяться с ним участками «одолжением», благодаря которому он увеличил площадь своего имения. «Ведомости» указывают, что Елисеев и Усманов знакомы по работе в Газпромбанке. Сам Усманов о руководителе «Соцгоспроекта» сказал: «Знаю Илью Елисеева. Вместе выпивали».

Вместе с тем, замечает газета, структур Елисеева нет среди прежних владельцев участков, которые принадлежат Усманову.

Ранее землей владели люди, связанные с «Газпромом». В 2005 году участки купил Михаил Аксельрод, тогда входивший в правление компании. Аксельрод в том же году продал землю компании «Блокстрой» Зияда Манасира, в то время одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома», указывает газета.

Манасир через два года перепродал участок компании «Группа ист инвест». Сам Елисеев пояснил «Ведомостям», что «Соцгоспроект» вместе с этой компанией планировали строить там коттеджный поселок: фонд должен был предоставить финансирование.

Из-за падения рынка недвижимости, говорит Елисеев, от проекта отказались. Он добавил, что партнеры сочли предложение Усманова об обмене выгодным: «Насколько я понимаю, “Группа ист инвест” получила удовлетворяющую ее компенсацию от Усманова».

Сделку с миллиардером Елисеев в беседе с «Ведомостями» охарактеризовал как коммерческую, но уточнил, что она была безденежной.

По данным СПАРК, которые приводят «Ведомости», акционеры «Группы ист инвест» – офшор Avance Invest Limited (Британские Виргинские острова, 39,35%) и экс-владелец лишенного лицензии Федерального депозитного банка Илья Гаврилов (13,95%). На сайте компании перечислены четыре выполненных проекта реконструкции московских исторических особняков и три реализуемых.

Republic запросил комментарий по поводу изложенной Усмановым и Елисеевым информации у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. На момент публикации ответа от нее не поступило.