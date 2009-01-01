Пострадавший в результате теракта в метро Санкт-Петербурга умер в больнице. Об этом сообщил вице-губернатор Анна Митянина, передает «Интерфакс».
Таким образом, число погибших достигло 15 человек, включая предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова. Ранее сообщалось, что общее число пострадавших превысило 100 человек.
Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Во время перегона между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда взорвалась бомба. Еще одно несработавшее устройство нашли и обезвредили на станции «Площадь Восстания».
По делу о теракте арестовали восемь человек в Санкт-Петербурге и Москве. При обысках у них нашли оружие и боеприсы, а также элементы взрывного устройства, идентичные найденному устройству на «Площади Восстания».
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