Российско-американские отношения при президенте США Дональде Трампе ухудшились. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал», – отметил президент.