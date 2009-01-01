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Российско-американские отношения при президенте США Дональде Трампе ухудшились. Об этом в интервью телеканалу «Мир» заявил российский лидер Владимир Путин. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал», – отметил президент.

Ранее Путин назвал явным нарушением международного права ракетный удар США по авиабазе в Хомсе и упрекнул союзников Вашингтона по НАТО за поддержку атаки. По его словам, союзники США «кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит».

Российский президент также сравнил химическую атаку в Сирии с событиями в Ираке в 2003 году, когда США продемонстрировали химическое оружие, якобы обнаруженное там. Он заявил, что готовятся новые атаки, которые, по его мнению, станут провокацией для нынешних сирийских властей.

11 апреля в Москву с официальным визитом прибыл госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Накануне он выдвинул России ультиматум, объявив, что Кремлю нужно определиться с союзником: либо им станет Вашингтон, либо режим Асада, Иран и «Хезболла». В МИД России заявили, что не расценивают слова Тиллерсона как ультиматум.

12 апреля во время встречи с американским госсекретарем российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал требование Тиллерсона «ложным выбором» и отметил, что Москва стремится понять позицию США и «реальные намерения администрации».

Источники российских СМИ передавали, что Тиллерсон может встретиться с Путиным. В Кремле эту информацию не подтверждали. Как позднее сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, есть «определенная вероятность», что встреча состоится.

Визит Тиллерсона совпал с обострением российско-американских отношений после массированного ракетного удара, который 7 апреля США нанесли по сирийской авиабазе Шайрат. Вашингтон назвал ракетный удар ответом на химическую атаку в Идлибе, за которую несут ответственность войска президента Сирии Башара Асада. Сирия и Россия считают действия США актом агрессии.