Грузия отказалась от покупок газа у «Газпрома» до конца 2017 года. Об этом сообщил министр энергетики Каха Каладзе, передает РИА Новости.
Власти Грузии заключили с компанией новый договор, согласно которому «Газпром» будет оплачивать транзит газа в Армению частично деньгами и частично газом в 2017 году, а в 2018 году полностью перейдет на денежную оплату.
«Соглашение, которое было оформлено с “Газпромом”, дает нам возможность не зависеть от российского газа», – заключил Каладзе.
Газ в Грузию будут полностью поставлять из Азербайджана.
Согласно прошлому договору Тбилиси с «Газпромом», государство получало 10% от поставок газа в Армению в качестве платы за транзит. Действие договора истекло 1 января 2017 года.
Грузия не покупает газ у России с 2007 года.
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