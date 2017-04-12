12:46

Грузия отказалась от покупок газа у «Газпрома» до конца 2017 года. Об этом сообщил министр энергетики Каха Каладзе, передает РИА Новости.

Власти Грузии заключили с компанией новый договор, согласно которому «Газпром» будет оплачивать транзит газа в Армению частично деньгами и частично газом в 2017 году, а в 2018 году полностью перейдет на денежную оплату.

«Соглашение, которое было оформлено с “Газпромом”, дает нам возможность не зависеть от российского газа», – заключил Каладзе.

Газ в Грузию будут полностью поставлять из Азербайджана.

Согласно прошлому договору Тбилиси с «Газпромом», государство получало 10% от поставок газа в Армению в качестве платы за транзит. Действие договора истекло 1 января 2017 года.

Грузия не покупает газ у России с 2007 года.