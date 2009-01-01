13:29

Двоим россиянам, которые мошенническим путем выигрывали крупные суммы в казино Сингапура, вынесли приговор. Об этом сообщает The Straits Times.

Как пишет издание, Владислав Логачев и Сергей Егоров входили в преступный синдикат. Они получили 45 месяцев и 30 месяцев тюрьмы соответственно. В группировке также участвовал гражданин Чехии Радослав Шкубник. В 2016 году его приговорили к 22 месяцем тюрьмы.

Участники синдиката придумали схему, с помощью которой им удавалось обманывать казино, используя смартфоны. Общая сумма ущерба оценивается в $120 тысяч. Логачев признался в шести из 16 предъявленных ему эпизодов, Егоров – в трех из 13.

Группировка работала в казино Сингапура, США, Европы и Макао, при этом ее участники специализировались на игровых автоматах определенных производителей. Они объединялись в команды по несколько игроков во главе с лидером.

Игроки записывали весь процесс игры на смартфон, а затем передавали видео лидеру, который загружал данные на неизвестный сервер. Это сервер анализировал и декодировал информацию. После этого данные отправлялись обратно лидеру, который распределял их между игроками. Затем участники группировки возвращались к тем же автоматам и получали крупные выигрыши.

Издание отмечает, что в конце каждый игрок получал 10% от выигрыша, лидеру отдавали 15–20% суммы, а остаток отдавали в синдикат.