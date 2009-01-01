21:03

Министр иностранных дел России назвал «обстоятельными и откровенными» московские переговоры с американским коллегой Рексом Тиллерсоном. Трансляцию пресс-конференции после встречи дипломатов с президентом России Владимиром Путиным вел RT.

«Все мы понимаем, насколько непростая ситуация в наших отношениях и в мире», – отметил Лавров, добавив, что стороны стали лучше понимать друг друга.

По словам Тиллерсона, две ядерные державы не могут иметь такие отношения, какие сейчас наблюдаются у России и США.

«Текущее состояние дел находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится на низкой точке. Необходимо прекратить деградацию в отношениях», – пояснил дипломат.

Москва и Вашингтон создали рабочие группы по различным вопросам, включая группу по стабилизации отношений между сторонами, сообщил Тиллерсон.

Ранее Путин говорил, что уровень доверия на рабочем уровне между странами деградировал после прихода на пост президента США Дональда Трампа.

До этого Лавров заявил, что Вашингтон ставит Москву перед «ложным выбором», предлагая определиться с союзником. Он отметил, что российская политика формируется только в рамках международного права. Тиллерсон утверждал, что Россия должна выбрать, с кем она будет союзничать: с США или режимом президента Сирии Башара Асада, Ираном и «Хезболлой». Он отметил, что Асад «не отвечает долгосрочным интересам» России.

Рекс Тиллерсон приехал в Москву 11 апреля после саммита G7. Сообщалось, что 12 апреля его сможет принять президент РФ Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что «вероятность» встречи существует.

Визит Тиллерсона совпал с обострением российско-американских отношений из-за ракетного удара, который ВМФ США нанесли по авиабазе в Сирии. В Вашингтоне тогда пояснили, что удар стал ответом на химическую атаку в Идлибе, которая привела к гибели более 70 человек. Власти США возложили ответственность за химическую атаку на войска Башара Асада. Действия США резко осудили в России, а власти Сирии назвали удар «актом агрессии».