14:12

Госдума в первом чтении одобрила перенос выборов президента в 2018 году на день присоединения Крыма 18 марта. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

За законопроект проголосовали 333 депутата, против – 11 человек, один воздержался.

Конкретный день в законопроекте не оговаривается. Авторы предлагают переносить на неделю выборы, если день голосования будет проходить перед праздником или если неделя включает нерабочий праздничный день. Выборы президента в 2018 должны были пройти в воскресенье 11 марта, но так как четверг 8 марта – нерабочий день, то выборы переносятся на воскресенье 18 марта.

Инициатива также предлагает отменить открепительные удостоверения на выборах президента. Партиям также разрешается отправлять своих наблюдателей на участки без предварительного уведомления избирательной комиссии. Авторы законопроекта также предлагают считать действительными подписи за кандидата, даже если там указан неполный домашний адрес.

Законопроект внесли члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение 10 апреля. У Белого дома не возникло замечаний. В начале марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нужно время, чтобы обдумать инициативу.

Согласно действующему законодательству, выборы президента РФ проходят во второе воскресенье месяца, в который проводились предыдущие выборы.