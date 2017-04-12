14:50

Associated Press сообщило о многочисленных случаях сексуального насилия в отношении детей со стороны миротворцев ООН. Об этом говорится в расследовании агентства.

AP обнаружило сообщения о двух тысячах случаев сексуального насилия со стороны миротворцев и других сотрудников ООН по всему миру, при этом более 300 из них касались детей. По данным агентства, лишь незначительная часть преступников понесла наказание.

Отмечается, что юридически ООН не может повлиять на ситуацию, так как наказание остается на усмотрение стран, в которых находятся миротворческие войска.

Во время расследования AP запросило информацию о случаях насилия среди миротворцев у 23 стран, лишь в некоторых случаях агентство получило ответы, при этом имена подозреваемых не назывались.

Как пишет AP, ссылаясь на внутренний отчет ООН, только на Гаити по меньшей мере 134 миротворца из Шри-Ланки эксплуатировали девятерых детей в период с 2004 по 2007 годы. После того, как эти данные были обнаружены, 114 миротворцев отправили на родину, при этом никого из них не арестовали.

Так, в одном случае, гаитянский подросток рассказал, что его изнасиловали уругвайские миротворцы в 2011 году, они снимали все происходящее на мобильный телефон. Другая девочка рассказала следователям из ООН, что в период, когда ей было от 12 до 15 лет, она занималась сексом по меньшей мере с 50 миротворцами, включая коменданта, который платил ей 75 центов. Об изнасилованиях со стороны миротворцев говорят десятки местных женщин, пишет агентство.

Миротворцы прибыли на Гаити в 2004 году, чтобы стабилизировать ситуацию в республике после свержения президента Жана-Бертрана Аристида. Контингент миротворческих сил Шри-Ланки насчитывал на тот момент порядка 900 человек. В августе 2007 года в ООН начали поступать жалобы на «подозрительные связи» между солдатами и гаитянскими детьми. Тогда следователи ООН опросили девять жертв насилия в возрасте от 11 до 16 лет. Во всех случаях дети рассказывали, что им приходилось заниматься сексом с миротворцами в обмен на печенье, сок или небольшие деньги.

Согласно законам Гаити, секс с подростками моложе 18 лет считается изнасилованием. Кодекс ООН также запрещает подобную эксплуатацию.