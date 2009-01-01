14:05

Политик Алексей Навальный назвал ложью слова миллиардера Алишера Усманова о безденежной сделке с фондом Ильи Елисеева, однокурсника премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом Навальный написал на своем сайте.

«Усманов лжет как сивый мерин. Лжет, глядя к глаза. Лжет, несмотря на то, что его враньё разоблачается за две минуты любым человеком», – заверил Навальный.

Усманов в интервью «Ведомостям» рассказал, что договорился с фондом «Соцгоспроект» Елисеева об обмене четырех гектаров с усадьбой в Знаменском на 12 гектаров на Рублевке.

По словам Навального, «в версии Усманова есть проблема». Как пишет оппозиционер, «из Росреестра за две минуты можно узнать, что никакого участка 12 гектаров на Рублевке у фонда “Соцгоспроект” не было».

Бизнесмен, указывает Навальный со ссылкой на данные Росреестра, купил землю у двух компаний – «Лесной дом» и «Группа Ист вест».

«Задайте себе вопрос: а почему он считает возможным так нагло врать? – говорит Навальный. – И ответ тут простой. Они там собрались тёплой кампании и решили: Алишер, ну ты сходи и соври что-то. Типа, ответили. – А что соврать? – Да что угодно. Наплевать на них. Все схавают».

Илья Елисеев пояснил «Ведомостям», что у его фонда и компании «Группа Ист вест» был совместный проект: на Рублевке они планировали строить коттеджный поселок. Как сказал Елисеев, «насколько я понимаю, “Группа ист инвест” получила удовлетворяющую ее компенсацию от Усманова».

Усманов, в свою очередь, объяснял, что «фонд уступил» ему «огромный участок [12 гектаров на Рублевке] по номинальной цене».

О передаче усадьбы в Знаменском от Усманова «Соцгоспроекту» Фонд борьбы с коррупцией Навального рассказал в расследовании о «тайной империи» Медведева. ФБК из-за этой сделки обвинил Усманова во взятке Медведеву: по данным фонда, российский премьер-министр владеет яхтами, особняками и винодельнями через подконтрольные некоммерческие организации.

В расследовании ФБК фигурировал в том числе «Соцгоспроект». Елисеев назвал расследование Навального «информационным вбросом».

Алишер Усманов из-за расследования ФБК, которое вышло в начале марта, пообещал подать на Навального в суд. Медведев не комментировал расследование ФБК до апреля: во время беседы с рабочими завода «Тамбовский бекон» он назвал данные Навального «чушью и бумажками».

Как заявил Медведев, расследование было сделано «по принципу “компота”: берут разную муть, чушь, собирают <…> какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его».