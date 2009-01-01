14:57

Подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме Рахмата Акилова объявили в международный розыск незадолго до теракта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.

Власти Узбекистана объявили Акилова в розыск в феврале 2017 года по статьям, связанным с религиозным экстремизмом, сообщил собеседник агентства.

Его обвиняли в распространении «опасных для общественной безопасности» материалов (статья 224–1 УК Узбекистана), участии в религиозных и экстремистских организациях (статья 224–2 УК) и вовлечении несовершеннолетнего в антисоциальное поведение (статья 127 УК).

«Опрос его родственников и близких, проживающих в Самарканде, показал, что Акилов, этнический таджик, находясь в Швеции, попал под влияние эмиссаров таджикской ячейки “Исламского государства”, предпринимал попытки принять участие в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков», – сказал источник.

Акилов якобы пытался пересечь турецко-сирийскую границу в 2015 году, но его задержали. После этого его депортировали в Швецию из-за статуса беженца.

Знакомый задержанного рассказал радио Ekot, что поведение Акилова резко поменялось, когда ему отказали в статусе беженца, передает «Интерфакс». В тот период он стал раздражительным и начал принимать наркотики.

Грузовик въехал в пешеходов в центре Стокгольма 7 апреля. Четыре человека погибли, 15 пострадали. Полиция назвала произошедшее терактом, задержанный по этому делу Акилов признал свою вину.

Полиция Швеции также сообщала, что Рахмат Акилов «симпатизировал» экстремистским организациям и «Исламскому государству». Он просил об убежище в скандинавских странах, но ему отказали и собирались депортировать.