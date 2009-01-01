14:43

Политик Алексей Навальный анонсировал новую акцию протеста 12 июня. Об этом он написал на своем сайте.

«Мы же с вами боремся за лучшее будущее для России, верно? Вот давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами», – отметил Навальный.

По словам политика, к этой акции удастся привлечь еще больше городов и людей. «Любой нормальный человек сейчас за нас. Надо просто хорошенько объяснить, что происходит», – заверил он.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ZYW_Q-UrRik

Предыдущий антикоррупционный митинг, который организовывал Навальный, прошел в Москве 26 марта, сторонники оппозиционера провели аналогичные акции под названием «Он нам не Димон» еще в почти ста городах России.

Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

В расследовании упоминается в том числе передача от Алишера Усманова якобы связанному с Медведевым фонду земли и поместья в Знаменском, которые ФБК оценил в 5 млрд рублей. По мнению Навального, это стало «взяткой» Усманова Медведеву.

Навального не устроили объяснения бизнесмена по поводу сделки, поэтому он призывает выйти «на новую акцию против коррупции».

На акции «Он нам не Димон» в Москве задержали больше тысячи человек, митинг не был согласован. Кроме того, 26 марта всех сотрудников ФБК из офиса фонда увезли в ОВД и затем присудили в общей сложности больше ста суток административного ареста за неповиновение полицейским.

Самого Навального задержали во время акции на Тверской, его оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию митинга и арестовали на 15 суток за неподчинение сотруднику МВД.