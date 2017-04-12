15:24

В Германии задержали подозреваемого по делу о взрывах около автобуса дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что мужчина – исламист. По данным прокуратуры, второй подозреваемый находится на свободе. В квартирах подозреваемых ранее прошли обыски.

Как отметили в прокуратуре Германии, письма, найденные на месте взрыва, указывают на возможный исламистский мотив атаки. При этом отмечается, что точный мотив нападения до сих пор не ясен. Всего было найдено три письма одинакового содержания, уточнили в ведомстве. Металлические полоски, используемые на взрывных устройствах, которые активировали во время атаки, говорят о «террористическом фоне», добавила прокурор.

Помимо этого, она подчеркнула, что у немецких властей есть «серьезные сомнения» по поводу заявления антифашистской организации Antifa-Duktus, также взявшей на себя ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что в найденном на месте взрыва письме упоминаются Аллах и убийство боевиков «Исламского государства» западной коалицией. Его автор взял на себя ответственность за атаку. Он утверждает, что живущие в Германии спортсмены и другие знаменитости включены в расстрельный список ИГИЛ. Автор требует вывести немецкие бомбардировщики из Турции и закрыть американскую авиабазу Рамштайн.

Отмечалось, что террорист с помощью записки может намеренно пытаться сбить следствие с правильного следа.

Взрывы около автобуса немецкой футбольной команды «Боруссия» произошли 11 апреля перед матчем Лиги чемпионов. Пострадал футболист Марк Бартра. Полиция предварительно назвала инцидент атакой.