16:44

Вывода политика Алексея Навального о сделке Алишера Усманова с фондом «Соцгоспроект» Ильи Елисеева некомпетентны, заявили RNS в пресс-службе Усманова.

«Господин Навальный очень любит публиковать красивые картинки и топографические снимки, но очень невнимательно читает документы. В очередной раз он показывает свою некомпетентность и склонность ко лжи, а может просто проблемы со зрением», – цитирует издание комментарий пресс-службы.

Представители Усманова в комментарии RNS пересказали версию самого миллиардера, а также слова Елисеева о процессе и участниках сделки по передаче «Соцгоспроекту» четырех гектаров земли и усадьбы в Знаменском.

Ранее Усманов и Елисеев объяснили, что «Соцгоспроект» получил землю в Знаменском в обмен на 12 гектаров земли на Рублевке. Там у фонда Елисеева и компании «Группа Ист Инвест» планировался совместный девелоперский проект, но от него отказались.

«Несмотря на данные Алишером Усмановым пояснения в интервью газете “Ведомости”, а также опубликованную в том же номере газеты информацию, Навальный продолжает повторять уже сказанные ранее глупости».

Фонд борьбы с коррупцией и Навальный, ссылаясь на данные Росреестра, утверждают, что Усманов купил 12 гектаров у двух коммерческих компаний, а землю в Знаменском «подарил» «Соцгоспроекту».

Сам Усманов говорил «Ведомостям», что фонд Елисеева «уступил» ему землю на Рублевке по «номинальной цене».

Заметка дополняется.