17:25

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова может продать РБК из-за «очень мощного» давления со стороны замглавы Администрации президента России Алексея Громова. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на три источника в компании.

По словам собеседников издания, вопрос о продаже РБК практически решен. Как отметил один из источников, Громов, который занимается вопросами, связанными со СМИ, хочет контролировать РБК. При этом нынешняя структура холдинга его не устраивает, так как она была удобна бывшему замглавы администрации президента Вячеславу Володину.

Источник vc.ru отметил, что Громов усилил давление на Прохорова из-за публикаций РБК о протестных митингах «Он нам не Димон» и заметки о смене повестки федеральных телеканалов. Замглавы АП счел это личным оскорблением, добавил он. Собеседник vc.ru также рассказал, что в Администрации президента уже пытались получить контроль над РБК с помощью иска на 3 млрд рублей от «Роснефти» в связи с публикацией об Игоре Сечине, но отказались от этого «по непонятным причинам».

Источник Republic, близкий к РБК, подтвердил эту информацию.

Собеседник vc.ru подчеркнул, что владелец энергохолдинга ЕСН Григорий Березкин, который предположительно собирается купить РБК, «появился неделю назад».

«Он либо просто подставное лицо для АП, либо фронтует Сечина и “Роснефть”. Состоится ли передача РБК, сказать сложно», – сказал источник vc.ru.

Соруководитель редакции РБК Игорь Тросников в разговоре с «Би-би-си» подтвердил факт переговоров о продаже, но отметил, что пока сделки нет.

О том, что группа «Онэксим» Прохорова возобновила переговоры о продаже РБК, 11 апреля сообщили источники RNS, знакомые с ходом переговоров. Издание писало, что сделка может быть подписана в течение месяца, при этом ее возможная сумма не называлась. Источник, близкий к РБК, назвал возможным покупателем медиаактива структуры владельца группы ЕСН Березкина. Собеседники RNS отмечали, что в переговорах участвовал пул инвесторов, не уточняя, о ком идет речь.

Позднее источники газеты «Ведомости» заявили, что Прохоров и Березкин принципиально договорились о сделке. Она может быть заключена до 1 мая, добавили собеседники издания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не вмешивается в судьбу РБК. Переговоры о возможной продаже медиахолдинга – это личное дело частных собственников, добавил он.