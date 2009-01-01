17:36

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что информация о противостоянии руководителя компании Игоря Сечина и главы Чечни Рамзана Кадырова – «провокации банды Ходорковского». Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Одна из ведущих мировых деловых газет подбирает с пола совершенно криминальные провокации банды [экс-главы ЮКОСа Михаила] Ходорковского. Это, вообще, конечно, потрясающий креатив – выдумать, что мы обвиняем Кадырова во взрывах в Петербурге из-за того, что у нас есть разногласия по продаже активов. Это за пределами. Чем газета Financial Times отличается от какой-нибудь провинциальной шпаны? Раньше я не замечал, чтобы они рылись в помойках Ходорковского», – заявил Леонтьев.

Пресс-секретарь добавил, что у компании могут быть «рабочие разногласия с любыми партнерами, но это нормальный рабочий процесс».

Financial Times ранее написала, что противостояние Сечина и Кадырова привело к необходимости проверять, нет ли связей у петербургского террориста с Чечней. «Он [Кадыров] довольно страшный парень, но и Игорь Иванович [Сечин] тоже», – заявил собеседник издания.

В феврале «Роснефть» дала оценку своему активу «Грознефтегаз» для его дальнейшей продажи. За 51% акций компании «Роснефть» хотела получить 12,5 млрд рублей.

Кадыров после этого пожаловался на «несправедливое отношение» к Чечне. Он заявил, что нефтяная компания завысила стоимость своих чеченских активов, потому что Сечин «не хочет посмотреть на Чеченскую республику как на послевоенный регион, который только строит свою экономику».