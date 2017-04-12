17:31

В Кремле готовят отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, рассказали РБК источники, близкие к администрации региона и федеральным властям.

«Меркушкину сказали паковать вещи», – сказал собеседник издания в самарской администрации.

По его данным, об отставке губернатора объявят в начале следующей недели. Как сообщил источник РБК, близкий к Кремлю, Меркушкин уйдет в течение месяца.

В администрации Самарской области РБК пообещали позже ответить на запрос о возможной отставке губернатора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос издания ответил, что Кремль «традиционно не анонсирует» кадровые решения.

РБК называет несколько причин недовольства Меркушкиным в Кремле. Ранее источник издания в окружении Меркушкина рассказал, что глава региона получил «сигнал из Кремля»: если в Самарской области «пройдет еще пара» протестных митингов, его уволят с поста.

Как напоминает «Дождь», в феврале в Самаре прошли митинги с требованием отставки Меркушкина. Кроме того, его работа сопровождается скандалами, последний из которых связан с выступлением перед студентами после антикоррупционных митингов «Он нам не Димон», прошедших 26 марта.

Близкие к АП собеседники РБК указывают на конфликт Меркушкина с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, которого источники назвали «реальным политическим игроком».

«Его [Меркушкина] в свое время привел именно Чемезов. Но через некоторое время начались конфликты, поскольку Чемезову хотелось, чтобы плясали под его дудку, а Меркушкин – человек старой школы, который делать этого не стал», – сказал один из источников издания.

Он добавил, что в сентябре 2016 года перед выборами в Самарскую областную думу, Меркушкин «выкинул из избирательных списков “Единой России” чемезовских людей и напихал своих».

Кроме того, собеседники РБК отметили «излишне независимую от Кремля политику» самарского губернатора, за которую, по их словам, Меркушкина «недолюбливал» бывший куратор внутриполитического блока АП Вячеслав Володин.

Источник РБК в самарской администрации связал возможный уход Меркушкина еще и с тем, что к губернатору «подорвано доверие у населения».

Собеседник «Дождя», близкий к «Единой России» допустил уход губернатора из-за дел против чиновников в Мордовии, которой Меркушкин руководил до того, как возглавить Самарскую область. Возможным преемником Меркушкина «Дождь» называет сенатора и бывшего мэра Самары Дмитрия Азарова.

Источники РБК говорят, что у Кремля есть несколько кандидатов на должность следующего главы Самарской области.

В конце 2016-го и начале 2017 года эксперты несколько раз предсказывали отставку самарского губернатора. В течение февраля свои посты покинули главы Бурятии и Карелии, Пермского края, а также губернаторы Рязанской и Новгородской областей.