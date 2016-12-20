В марте 2014 года премьер-министр Китая Ли Кэцян объявил войну смогу. Проблема загрязнения воздуха в стране существует не первое десятилетие, но до недавнего времени правительство предпочитало ее игнорировать, скрывая данные об уровне загрязнения воздуха и удаляя критику в интернете. Премьер сказал, что в первую очередь усилия будут направлены на сокращение содержания опасных твердых частиц в воздухе, образующихся из выхлопных газов, работы электростанций и сжигания угля (в Китае это основной способ отапливания домов и снабжения населения энергией).

Прошло три года, но, похоже, слова премьера мало на что повлияли. Например, в декабре 2016 года в Шицзячжуане содержание ультрадисперсных частиц в воздухе было на уровне 1000 мкг/м3 при норме 10 мкг/м3, согласно Всемирной организации здравоохранения.

Сказать, что власти бездействуют, нельзя: правительство, например, ограничивает объемы самых вредных производств – стали и алюминия. Но обратная сторона этой борьбы против выбросов – игра в кошки-мышки между властью и обществом: общество через мирные митинги и социальные сети требует от правительства действий, а власть удаляет посты в интернете и разгоняет демонстрации.