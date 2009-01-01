Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву прошел лучше, чем можно было ожидать в острой кризисной ситуации вокруг химической атаки в Сирии. Срыва в пике не произошло. Нового Карибского кризиса не будет. Как и Хрущев в Карибском кризисе, Путин в сирийском вынужден сдавать назад, чтобы избежать непоправимого и сохранить надежду на лучшее будущее.

Конструктивный и примирительный тон Москвы свидетельствует о стремлении сохранить открытым окно возможностей для улучшения отношений с США при администрации Трампа. Режиссура с долго не подтверждавшейся, но все-таки состоявшейся встречей Путина с американским гостем (отказ был бы расценен Трампом как личное оскорбление) свидетельствует о большой заинтересованности российского руководства в организации первой личной встречи двух лидеров. Многочисленные попытки Лаврова списать все проблемы между Россией и США на «действия администрации Обамы», а также на некие «третьи силы», которые «провоцируют конфликты» в российско-американских отношениях, выдают намерение Москвы любой ценой уйти от конфронтации и выстраивать отношения с чистого листа. Москва была твердо настроена сохранить некоторый кредит доверия к администрации Трампа, и с этой задачей справилась.