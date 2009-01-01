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Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров задумались об иске к Financial Times из-за публикации о конфликте между ними. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

Газета 11 апреля опубликовала материал, где рассказала о реакции Сечина на критику Кадырова в адрес «Роснефти» и конфликте между ними из-за чеченских активов компании.

В совместном заявлении Сечина и Кадырова эта информация названа «лживыми измышлениями», которые были «немедленно растиражированы ресурсами, финансируемыми структурами Ходорковского».

«Мы вынуждены внести ясность. Тем более что предмет этих измышлений затрагивает чувствительные моменты личных отношений Игоря Ивановича Сечина и Рамзана Ахмадовича Кадырова, оскорбляет светлую память Ахмад-Хаджи Кадырова, с которым Игорь Сечин был близко знаком с 1999 года», – говорится в заявлении, подписанном Сечиным и Кадыровым.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев ранее назвал данные о конфликте Кадырова и Сечина «провокацией банды Ходорковского», которую «подбирает с пола» одно из ведущих деловых изданий мира.

Из-за этого FT, считает Леонтьев, не отличается «от какой-нибудь провинциальной шпаны»: «Раньше я не замечал, чтобы они рылись в помойках Ходорковского», – сказал пресс-секретарь «Роснефти».

Компания в феврале 2017 года представила в Минэкономразвития свою оценку 51% акций «Грознефтегаза»: от властей Чечни «Роснефть» хотела бы получить за эти акции 12,5 млрд рублей. Кадыров после этого упрекнул Сечина и его компанию в несправедливом отношении к республике.