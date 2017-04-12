21:27

В администрации Петербурга обсудили новую дату передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Об этом РБК сообщили источники, близкие к Министерству культуры и РПЦ.

О передаче Исаакиевского собора планируют объявить 12 июля – в Петров день. По данным собеседника РБК, конкретная дата пока не называется, но событие будет приурочено к церковному или церковно-государственному празднику.

12 июля в Санкт-Петербург приедет патриарх Кирилл. Он возглавит церковную службу в соборе святых Петра и Павла в Петропавловской крепости.

Директор музея Исаакиевского собора Николай Буров отметил, что у него «до сих пор нет никаких документов и музей спокойно работает».

«Я бы хотел получить хотя бы какое-то официальное распоряжение, на мой взгляд, это слух и информационный вброс [данные о передаче к 12 июля]», – сказал Буров РБК.

По его словам, для переезда музея из собора необходимо 180 дней с момента получения официальных бумаг.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Смольный потребовал у музея Исаакиевского собора вывезти все экспонаты до Пасхи, поскольку у чиновников «есть желание» передать здание в пользование РПЦ к празднику. В музее такие сроки назвали невыполнимыми и отметили, что никаких официальных приказов по этому поводу нет.

В администрации города РБК ситуацию не прокомментировали.