12 апреля, 22:51

Общую сумму президентских грантов увеличат с 4,5 млрд до 7 млрд рублей в год. Об этом РБК сообщили два участника заседания координационного комитета по проведению конкурса президентских грантов.

В заседании участвовал заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Члены комитета выступили за увеличение финансирования, и Сергей Владиленович [Кириенко] поддержал эту инициативу и обещал запросить дополнительные средства», – рассказал РБК гендиректор Фонда-оператора президентских грантов Илья Чукалин.

Заявки некоммерческих организаций (НКО) на президентские гранты теперь будут оценивать по десяти критериям.

Среди основных – социальная значимость проекта, логическая связность, уникальность, инновационность, соотношение затрат на реализацию и ожидаемого результата, отмечают источники РБК.

По данным собеседников издания, в состав экспертного совета, который будет оценивать претендентов на гранты, войдут 24 человека.

По мнению председателя Союза пенсионеров Владимира Рязанского, принимавшего участие в заседании комитета, увеличение финансирования необходимо для расширения географии и количества участников конкурса.

﻿«Гранты не должны заменять систему государственного финансирования, их задача – стимулировать активность, доходить до маленьких населенных пунктов и небольших организаций», – отметил Рязанский.

Указ о президентских грантах опубликовали 3 апреля. В бюджете на президентские гранты в 2017 году было заложено 4,3 млрд рублей.

Сейчас гранты распределяют девять операторов: «Гражданское достоинство», «Покров», Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, Союз женщин России, фонд «Перспектива», Лига здоровья нации, Российский союз ректоров и Российский союз молодежи.