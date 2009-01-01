Президент США Дональд Трамп заявил, что он будет с «осторожностью» относиться к вопросу взаимоотношений с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.
Трамп отметил, что он будет ждать того, как будут развиваться связи с Москвой в будущем.
Президент США также заявил, что он все дальше отходил от своих предвыборных обещаний, пытаясь наладить связь с Россией, передает Associated Press.
Во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп сказал, что США и Россия сейчас «не ладят».
Ранее в Москве прошла двухчасовая встреча Владимира Путина и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал прошедшие переговоры «обстоятельными и откровенными». По итогам встречи Москва и Вашингтон решили создать рабочие группы по различным вопросам, включая группу по стабилизации отношений между сторонами.
Вопрос санкций на встрече не обсуждался.
Рекс Тиллерсон приехал в Москву 11 апреля после саммита G7.
Ранее Путин говорил о низком уровне доверия между странами, который установился после прихода на пост президента США Дональда Трампа.
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