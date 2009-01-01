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Президент США Дональд Трамп заявил, что он будет с «осторожностью» относиться к вопросу взаимоотношений с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Трамп отметил, что он будет ждать того, как будут развиваться связи с Москвой в будущем.

Президент США также заявил, что он все дальше отходил от своих предвыборных обещаний, пытаясь наладить связь с Россией, передает Associated Press.

Во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп сказал, что США и Россия сейчас «не ладят».

Ранее в Москве прошла двухчасовая встреча Владимира Путина и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал прошедшие переговоры «обстоятельными и откровенными». По итогам встречи Москва и Вашингтон решили создать рабочие группы по различным вопросам, включая группу по стабилизации отношений между сторонами.

Вопрос санкций на встрече не обсуждался.

Рекс Тиллерсон приехал в Москву 11 апреля после саммита G7.

Ранее Путин говорил о низком уровне доверия между странами, который установился после прихода на пост президента США Дональда Трампа.