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Налоговый маневр, согласно которому ставку НДС повысят до 22%, а страховые взносы снизят до 22%, не будут обсуждать в течение года. Об этом «Ведомостям» сообщили три федеральных и один высокопоставленный чиновник.

Такое решение было принято на совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева. По маневру в этом году никакие законопроекты приниматься не будут, но он все равно останется в повестке правительства.

По данным собеседников газеты, маневр находился в целевом варианте прогноза экономического развития на 2018–2020 годы. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал его реалистичным сценарием, но участники совещания у премьера решили, что «зашитую» в прогноз” реформу обсуждать пока рано.

Источники газеты отметили, что налоговый маневр также формально не обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, поэтому неизвестно, одобрит ли он этот вопрос.

13 марта Министерство финансов предложило установить ставку НДС и страховых взносов на уровне 22%,. На данный момент НДС в России составляет 18%, а взносы в страховые фонды – 30%. Льготные ставки НДС и страховых взносов останутся на прежнем уровне, но ведомство предложило отменить льготную ставку НДС для тех, чья годовая зарплата выше 876 тысяч рублей.