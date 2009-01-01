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В правительстве предложили пересмотреть программу по реконструкции гражданского сегмента аэропорта Бельбек в Севастополе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Власти впервые заявили о перераспределении 1,7 млрд рублей, выделенных на федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2020 года, на иные цели.

По данным источника газеты, поводом стали проблемы с поиском инвестора, а также недовольство работой властей Севастополя на федеральном уровне.

По словам источника, близкого к руководству города и аппарату правительства России, разногласия между федеральными и севастопольскими властями возникли во время совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое состоялось 7 апреля.

Во время совещания произошел спор между самим Дмитрием Козаком и исполняющим обязанности губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

Причиной стали требования правительства к концу апреля предоставить соглашение с инвестором, который будет участвовать в реконструкции аэропорта Бельбек.

В результате, вице-премьер пригрозил распределить средства, выделенные на реконструкцию аэрпорта, на иные социальные нужды.

По данным издания, 16 февраля замминистра экономического развития Сергей Назаров уведомил Дмитрия Козака о том, что субсидии из федерального бюджета в 2017 году на реконструкцию аэропорта не выделят, так как правительство Севастополя не предоставило никаких обоснований.

Дмитрий Козак попросил Дмитрия Овсянникова предоставить обоснования в течение пяти дней, но Овсянников поручение вице-премьера не исполнил.

Ранее стало известно, что гражданский сектор аэропорта Бельбек в городе Севастополь признали филиалом аэропорта Симферополь.