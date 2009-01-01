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В США четверо россиян и один гражданин Белоруссии признали себя виновными в кибермошенничестве с кредитными и дебетовыми картами. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

33-летняя Ирина Федосеева призналась, что использовала незарегистрированные карты, и это привело к $225 тысячам убытков для американских компаний.

Остальные обвиняемые – россияне Тимур Сафин, Дмитрий Федосеев и Кристина Герасимова, а также гражданин Белоруссии Сергей Потапов – тоже признали свою вину перед окружным судьей США Стивеном Уилсоном, отмечают в ведомстве.

Общая сумма ущерба от действий хакеров составила $5 млн.

По данным Минюста США, Сафину, Потапову и Федосееву грозит до 12 лет лишения свободы, срок Герасимовой составит семь лет, а Федосеевой – до пяти лет.