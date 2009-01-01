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Большинство автоконцернов выступило против немедленного перехода на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В отрасли считают, что введение ЭПТС нужно перенести на 2018 год. Это необходимо для «плавного перехода и стабильного функционирования системы».

По данным источника издания, система еще недоработана – в ней не обговорены передач права собственности и оформления импортных автомобилей, а также необходимость иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП) для владения машиной.

Замглавы Министерства промышленности и торговли Александр Морозов в рамках Конвенции российских автомобильных дилеров заявил, что оформление электронных ПТС начнется с 1 июля.

«Тем, кто имеет бумажный ПТС и не захочет обменять его на электронный, будет дана возможность до конца срока жизни машины иметь бумажный паспорт»,– отметил Морозов.

В ведомстве считают, что преимущество ЭПТС заключается в возможность хранить информацию о транспортном средстве с момента его выпуска и до утилизации. Это способствует защите прав потребителей, пишет «Коммерсантъ».