05:09

Компания Apple собрала группу инженеров-биомедиков, которая займется разработкой новой технологии в области лечения сахарного диабета. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, близкие к исследованиям.

По данным источников телекомпании, с помощью созданного устройства можно будет, просвечивая кожу, бесконтактным путем определять уровень глюкозы в крови.

Секретная лаборатория находится в городе Пало-Альто в штате Калифорния. По данным CNBC, компания работает над проектом почти пять лет.

По замыслу разработчиков, устройство должно быть похоже на переносной датчик, который пациент всегда сможет носить с собой наподобие Apple Watch.

Если Apple сможет создать подобное устройство, отмечает CNBC, то это облегчит жизнь многим людям, которые страдают от диабета. Кроме того, это будет стимулировать другие медицинские исследования, а также приведет к созданию рынка по производству и продаже бесконтактных измерителей уровня глюкозы в крови.

С инициативой создания устройства, позволяющего проводить лечение диабета, выступал еще основатель Apple Стив Джобс.