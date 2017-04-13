07:19

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) занялась разработкой новой системы надбавок на жизненно важные лекарства. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на начальника отдела регулирования цен на лекарственные препараты ФАС Дарью Старых.

Газета отмечает, что сейчас надбавки устанавливаются в процентах для трех ценовых групп – до 50, до 500 и свыше 500 рублей.

Согласно новой системе, надбавки на важные препараты будут устанавливаться в рублях, а не в процентах от цены, как сейчас, рассказала исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова.

Поручение разработать такую систему, которая будет стимулировать аптеки продавать дешевые лекарства, дала Министерству здравоохранения вице-премьер Ольга Голодец.

Сейчас ФАС занимается анализом оптимальной концепции регулирования надбавок, которая будет учитывать и транспортировку, и хранение, и географические особенности лекарств.

В Министерстве экономического развития говорят, что вопрос находится в стадии проработки. Представитель Минздрава ситуацию не прокомментировал.