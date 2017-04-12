Разведка США перехватила переговоры сирийских военных и экспертов по химическому оружию, которые обсуждали атаку с применением зарина в Идлибе. Об этом CNN рассказал высокопоставленный американский чиновник.
Он уточнил, что Вашингтон не знал о готовящейся атаке до того, как она произошла. Переговоры, по словам источника телеканала, – часть данных, которые США собирают в Сирии и Ираке, и эти материалы часто не обрабатываются: к ним возвращаются после конкретного события, которое требует анализа.
Источник CNN добавил, что разведданных, которые бы «напрямую подтверждали» причастность России к атаке в Идлибе, у спецслужб США нет. По словам чиновника, возможно, россияне «более осторожны» в передаче сообщений, чтобы избежать перехвата переговоров.
Атака с применением зарина произошла в сирийском Идлибе 4 апреля, США настаивают, что за ней стоят власти России и Сирии.
После этого американские ВМФ нанесли ракетный удар по военной базе в Хомсе, откуда, по данным США, вылетали самолеты с химическими боеприпасами. Москва и Дамаск отрицают причастность к химической атаке.
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