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Полиция Саратова задержала оппозиционера Вячеслава Мальцева, сообщает издание «Свободные новости».

По данным агентства, в квартире Мальцева проводят обыск сотрудники Следственного комитета. Мальцев транслировал в Periscope видео, как дверь в его дом выпиливают болгаркой.

Как пишут «Свободные новости», в квартиру оппозиционера зашли оперативники, сотрудники СК и бойцы СОБРа.

«Следователь сообщил, что в жилище Вячеслава Мальцева проводится обыск, “который имеет значение для расследования уголовного дела”, в соответствии с постановлением Басманного районного суда города Москвы», – уточняет издание.

О какой статье идет речь, не сообщается. Как передает «ОВД-Инфо», следователь отказался вызвать независимых понятых, о которых просила супруга Мальцева.

Проект добавляет, что обыски прошли у двоих соратников Мальцева – соведущего блога «Артподготовка» Сергея Окунева и человека по имени Алексей из Уссурийска.

«ОВД-Инфо» также известно о задержании в Москве одного из организаторов «Русского марша», Ивана Белецкого. Кроме того, в Москве проходит обыск у националиста Юрия Горского.

Вячеслав Мальцев участвовал в выборах 2016 года в Госдуму по спискам ПАРНАС. Из-за Мальцева партию покинул Илья Яшин, который связал низкий процент, который набрал ПАРНАС, с участием в выборах националиста.