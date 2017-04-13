Вообще-то утечки по поводу продажи РБК Григорию Березкину отлично воспринимались бы в рамках привычного имиджа Михаила Прохорова – жизнерадостный и, в общем, очень удачливый в сравнении с многими коллегами миллиардер, как не раз уже с ним бывало, непринужденно выходит в кэш, избавляясь от потенциально проблемного актива. Но отличие российского медиабизнеса от любого другого бизнеса, помимо прочего, заключается в том, что практически невозможно осуществить какую-нибудь сделку таким образом, чтобы ее подробности не стали достоянием многих людей, готовых говорить об этом публично и писать в СМИ. Судя по уверенному тону «Ведомостей» – «Михаила Прохорова вынуждают продать РБК» – достоверность слухов об именно вынужденной продаже зашкаливающе высока. Сайт vc.ru, ссылаясь на источники, знакомые со сделкой, называет причиной продажи РБК политическое давление, исходящее от заместителя главы кремлевской администрации Алексея Громова, а Березкина источник издания считает подставным покупателем, действующим в интересах «Роснефти».
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