Версия игры Minecraft для консоли Nintendo Switch выйдет 11 мая, пишет The Verge.
Как уточняет портал US Gamer, в игре будет доступен мультиплеер для 8 игроков. Вместе с релизом компания-разработчик Mojang представит пак Super Mario Mash-Up – версия Minecraft с оформлением игры Mario.
https://www.youtube.com/watch?v=p5l5FA3iac4
В 2016 году такой пак выпустили для приставки Wii U (ее также делает Nintendo).
Nintendo Switch – гибридная игровая приставка: ее можно использовать и как стационарную консоль, и как переносную. Она вышла в марте 2017 года.
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