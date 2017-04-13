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Алишер Усманов подал иск к Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает РИА Новости.

Заявление поступило в Люблинский суд Москвы. Пресс-секретарь суда сообщила «Интерфаксу», что речь идет об иске о защите чести и достоинства.

Усманов ранее обещал обратиться в суд из-за обвинений Навального во взятке премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. ФБК в марте опубликовал расследование о «тайной империи» Медведева, в котором утверждал, что глава правительства через подконтрольные ему фонды владеет дорогой недвижимостью, винодельнями и яхтами.

https://twitter.com/navalny/status/852415953963012096

По данным ФБК, одному из таких фондов, которым руководит однокурсник Медведева Илья Елисеев, Усманов «подарил» четыре гектара с усадьбой в подмосковном Знаменском.

Елисеев и Усманов пояснили «Ведомостям», что этот участок Усманов обменял на 12 гектаров на Рублевке, где фонд Елисеева вместе с компанией «Группа Ист Инвест» планировал строить коттеджный поселок, но отказался от него из-за кризиса.

По словам Усманова, он купил участок на Рублевке у «Группы Ист Инвест» по «номинальной цене». Навальный в ответ на объяснения заявил, что «Усманов лжет как сивый мерин».

В пресс-службе миллиардера, в свою очередь, упрекнули оппозиционера в некомпетентности, допустив, что у него «проблемы со зрением».