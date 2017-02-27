10:17

Бизнесмен Михаил Фридман подал иск о защите чести и достоинства к газете «Ведомости». Об этом сообщает агентство «Москва».

Иск зарегистрировали 10 апреля. Ответчиком выступит учредитель газеты, компания «Бизнес Ньюс Медиа» и журналист Иван Васильев.

Поводом для иска стала статья в «Ведомостях», вышедшая в номере от 27 февраля под заголовком «Звонок из Испании». На сайте заметка называлась «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о “русской мафии”». Фридман потребовал удалить статью с сайта, а также опубликовать опровержение, в том числе в газете.

В статье рассказывалось о взаимных претензиях нидерландской компании Zed+, которая принадлежала семье Перес Долсет, и провайдеров «Вымпелкома» – компаний «Темафон» и «Тематика», которые принадлежали Михаилу Фридману и его партнеру Ваге Енгибаряну. Zed+ объединился с «Темафоном» и «Тематикой» в 2012 году. Компании планировали создать крупного игрока на рынке мобильного контента в Восточной Европе и Латинской Америке.

Спустя два года объединенная компания не смогла обслуживать долги, а структуры Фридмана и Енгибаряна обратились в суд с просьбой провести независимый аудит компании и назначить внешнего управляющего. Российские владельцы обвиняли испанское руководство в хищениях и излишней закредитованности. Владельцы Zed+, в свою очередь, обвиняли российские структуры в том, что они выводят часть прибыли, которую получает «Темафон». Временный управляющий же якобы попустительствовал в выводе средств, которые шли на взятки российским чиновникам.

Заметка дополняется.