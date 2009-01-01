Саратовского националиста Вячеслава Мальцева задержали по делу о нападении на полицейского во время московской акции «Он нам не Димон» 26 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его словам, дело завели по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ходатайство об обыске удовлетворил Басманный суд Москвы.
Обыск в саратовской квартире Мальцева начался ранее 13 апреля. По словам жены Мальцева, при обыске не было независимых понятых. «ОВД-Инфо» также сообщало о задержании двоих соратников Мальцева (соведущего блога «Артподготовка» Сергея Окунева и уссурийского активиста), а также одного из организаторов «Русского марша» Ивана Белецкого и националиста Юрия Горского.
Мальцев в 2016 году выдвигался в Госдуму по спискам ПАРНАС. На дебатах он, в частности, предлагал отправить в отставку президента Владимира Путина.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.