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Саратовского националиста Вячеслава Мальцева задержали по делу о нападении на полицейского во время московской акции «Он нам не Димон» 26 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, дело завели по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ходатайство об обыске удовлетворил Басманный суд Москвы.

Обыск в саратовской квартире Мальцева начался ранее 13 апреля. По словам жены Мальцева, при обыске не было независимых понятых. «ОВД-Инфо» также сообщало о задержании двоих соратников Мальцева (соведущего блога «Артподготовка» Сергея Окунева и уссурийского активиста), а также одного из организаторов «Русского марша» Ивана Белецкого и националиста Юрия Горского.

Мальцев в 2016 году выдвигался в Госдуму по спискам ПАРНАС. На дебатах он, в частности, предлагал отправить в отставку президента Владимира Путина.