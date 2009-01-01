10:35

Бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

Как передает «Интерфакс», Маркелова подозревают в получении взятки 250 млн рублей.

«По делу проходят трое – Маркелов, который задержан, а также взяткодатели – предприниматель Николай Кривашин, а также глава местного телеканала “Регион 12” Мария Кожевникова», – сказал ТАСС Трунов.

Издание 7×7 сообщало, что Маркелова 13 апреля вызывали на допрос в ФСБ. По данным портала, допрос мог быть связан с делом о коррупции на одном из агропромышленных предприятий региона.

Президент России Владимир Путин отправил Маркелова в отставку 6 апреля. Глава государства отмечал, что руководитель республики «уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы».

В начале апреля по подозрению во взятках на 140 млн рублей задержали главу Удмуртии Александра Соловьева, суд арестовал его на два месяца, в тот же день Путин уволил его с поста.

Дело о взятке в марте завели на экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По данным Следственного комитета, речь идет о 26 млн рублей.

Когда о деле стало известно, Юревич находился в Израиле. Его вызывали на допрос, но он, как сказал адвокат, экс-губернатор не смог приехать на него из-за проблем со здоровьем и попросил отложить допрос на месяц.

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