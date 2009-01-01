11:24

В России разблокировали международную версию порносайта Pornhub. Об этом TJ рассказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Доступ к сайту на домене.ru по-прежнему закрыт.

Сайт был открыт 7 апреля по решению суда. Дело Pornhub отправили на новое рассмотрение.

Порносайт заблокировали в сентябре 2016 года по решению районного суда Воронежской области. Тогда же запрещенным был признан сайт Youporn. После этого Pornhub предложил выдать ведомству премиум-подписку на сайте, чтобы снять запрет.

В Роскомнадзоре блокировку Pornhub и LinkedIn назвали самыми главными событиями для Рунета в 2016 году.