В России разблокировали международную версию порносайта Pornhub. Об этом TJ рассказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Доступ к сайту на домене.ru по-прежнему закрыт.
Сайт был открыт 7 апреля по решению суда. Дело Pornhub отправили на новое рассмотрение.
Порносайт заблокировали в сентябре 2016 года по решению районного суда Воронежской области. Тогда же запрещенным был признан сайт Youporn. После этого Pornhub предложил выдать ведомству премиум-подписку на сайте, чтобы снять запрет.
В Роскомнадзоре блокировку Pornhub и LinkedIn назвали самыми главными событиями для Рунета в 2016 году.
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