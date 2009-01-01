11:52

Задержанный в Германии по делу о взрыве у автобуса дортмундской «Боруссии» оказался членом «Исламского государства». Об этом рассказали в немецкой прокуратуре, передает Reuters.

Имя задержанного – Абдул Бесет, он приехал в Германию в начале 2016 года из Турции. По данным следователей, до этого он возглавлял подразделение из 10 человек в Ираке, которое занималось похищениями, контрабандой, вымогательствами и убийствами.

При этом подчеркивается, что доказательств его причастности ко взрыву нет.

Ранее сообщалось, что задержанный – исламист. В прокуратуре также отмечали, что найденные на месте взрыва письма указывают на исламистский мотив атак.

По данным местного издания Süddeutsche Zeitung, в письме упоминается Аллах и смерть боевиков «Исламского государства» из-за атак западной коалиции. В письме утверждалось также, что спортсмены и знаменитости, проживающие в Германии, включены в расстрельный список ИГИЛ. Автор письма потребовал вывести немецкие бомбардировщики из Турции.

Взрывы около автобуса футбольной команды «Боруссия» произошли 11 апреля перед матчем Лиги чемпионов. Футболист Марк Бартра получил ранение руки.