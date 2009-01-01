12:05

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов «был вынужден» написать заявление об отставке после того, как Кремлю сообщили об уголовном деле против него. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

«Правоохранительные органы, которые расследовали дело о махинациях в агрохолдинге “Акашево” в Марий Эл, доложили руководству страны о подозрениях в причастности к этим махинациям высокопоставленных чиновников республики, в том числе и ее руководителя», – сказал собеседник агентства.

По данным источников «Интерфакса», дело экс-главы Марий Эл – часть расследования о коррупции в агрохолдинге «Акашево». Еще один фигурант дела Маркелова – бывший владелец холдинга Николай Криваш. По словам адвоката Игоря Трунова, Криваша следствие считает взяткодателем.

«Коммерсанту» Трунов сказал, что, как полагают следователи, Криваш обещал Маркелову заплатить 250 млн рублей за фиктивную покупку аграрного ООО «Тепличный». Это предприятие следствие считает подконтрольным семье Маркелова, конечную цель предполагаемого мошенничества силовики пока не называют.

Президент РФ Владимир Путин уволил Маркелова 6 апреля. Утром 13 апреля экс-главу региона задержали по подозрению во взятке 250 млн рублей.

Путин, сообщая об отставке Маркелова, говорил, что он «хотел бы поменять место работы», поскольку руководит регионом уже 16 лет.